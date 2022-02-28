Эвакуированные из Донбасса дети сядут за парты нижегородских школ уже на этой неделе

Эвакуированные из Донбасса школьники уже на этой неделе сядут за парты школ Нижнего Новгорода. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Отметим, что в регион прибыло около 400 детей из ЛНР и ДНР как школьного, так и дошкольного возраста. Сейчас им оформляют все необходимые документы для приема в детские сады, школы и колледжи - образовательные учреждения уже готовы к приему.

В настоящий момент также решается вопрос организации образовательного процесса для студентов из Донбасса в вузах Нижегородской области.

Напомним, что в понедельник, 21 февраля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил состояние пунктов временного размещения для граждан, прибывающих с Донбасса. Глава региона осмотрел несколько объектов в самом областном центре и в Кстовском районе. По словам Глеба Никитина, в регион приедут около тысячи вынужденных переселенцев, половина из которых - дети.

Ранее сообщалось, что нижегородские депутаты собрали гуманитарную помощь для переселенцев, прибывающих с Донбасса.

С 22 февраля 2022 года принят указ губернатора о введении на территории региона режима повышенной готовности из-за проведения мероприятий по приему и размещению граждан из ДНР и ЛНР. Так, согласно указу, режим повышенной готовности действует для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Нижегородской области.