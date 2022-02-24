Создание парковок в жилых комплексах Нижнего Новгорода теперь будут обсуждать с жителями. Об этом стало известно в ходе заседания городской Думы Нижнего Новгорода в четверг, 24 февраля.

Так, депутаты приняли Порядок выявления и учета мнения собственников помещений в многоквартирных домах при создании парковок общего пользования на территориях общего пользования.

По словам прокурора Нижнего Новгорода Игоря Мокичева, теперь администрация Нижнего Новгорода должна организовать общественные обсуждения, чтобы определить позиции собственников помещений многоквартирных домов. Уточняется, что речь идет именно об общественных пространствах, а не о придомовых территориях многоквартирных домов.

- Решение о создании парковки принимается главой города путем издания постановления, но только при согласии большинства граждан. Это значит, что мнение жителей становится определяющим, и если по результатам общественных обсуждений они выскажутся против, то парковка просто не появится там, где она не нужна, - уточнил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

По мнению председателя постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы Станислава Прокоповича, важно реализовать право жителей на участие в принятии инфраструктурных решений.

Напомним, что ещё двадцать платных парковок ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде с 31 января - все они открытого типа. Об этом сообщается на сайте «Парковочное пространство Нижнего Новгорода».

Платные парковки вводятся поэтапно в рамках концессии с ПАО «Мегафон». Срок концессии составляет 12 лет – планируется, что за это время в Нижнем Новгороде будет создано платное парковочное пространство на 5300-7400 машиномест.

Для резидентов и льготных категорий граждан действуют специальные парковочные разрешения. Подать заявление на получение этих разрешений можно через портал госуслуг или очно в МФЦ. Срок действия парковочного разрешения составляет один год с момента получения уведомления о включении в реестр парковочных разрешений или в реестр электромобилей.