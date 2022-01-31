Ещё 20 платных парковок заработали в Нижнем Новгороде с 31 января

Ещё двадцать платных парковок ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде с 31 января - все они открытого типа. Об этом сообщается на сайте «Парковочное пространство Нижнего Новгорода».
Платные парковки вводятся поэтапно в рамках концессии с ПАО «Мегафон». Срок концессии составляет 12 лет – планируется, что за это время в Нижнем Новгороде будет создано платное парковочное пространство на 5300-7400 машиномест.
Для резидентов и льготных категорий граждан действуют специальные парковочные разрешения. Подать заявление на получение этих разрешений можно через портал госуслуг или очно в МФЦ. Срок действия парковочного разрешения составляет один год с момента получения уведомления о включении в реестр парковочных разрешений или в реестр электромобилей.
Новые парковочные зоны запустили по следующим адресам:
- улица Маркина,
- улица Алексеевская (от площади Минина до улицы Пискунова, у дома №2 на площади Минина до улицы Пискунова, от улицы Пискунова до улицы Октябрьской),
- улица Белинского (от улицы Трудовая до Ванеева (2 зоны)),
- улица Гоголя (от улицы Малая Покровская до улицы Нижегородская),
- улица Горького (у дома №65 и 58 по улице Большая Покровская и у дома №76 по улице Горького, напротив дома №3 и по улицы Звездинка),
- улица Звездинка,
- улица Ильинская (от улицы Добролюбова до улицы Красносельской),
- улица Ковалихинская (от улицы Варварская до улицы Семашко),
- улица Минина (от улицы Пискунова дом №7 до дома №49 на площади Сенной),
- улица Провиантская (от улицы Максима Горького до улицы Ковалихинская, от улицы Ковалихинская до Верхне-Волжской набережной),
- улица Рождественская (дом 13),
- Рыбный переулок,
- улица Семашко (от площади Свободы до Верхне-Волжской набережной),
- улица Ульянова (от улицы Пискунова до улицы Нестерова),
- Холодный переулок.
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