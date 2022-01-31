Ещё 20 платных парковок заработали в Нижнем Новгороде с 31 января

Ещё двадцать платных парковок ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде с 31 января - все они открытого типа. Об этом сообщается на сайте «Парковочное пространство Нижнего Новгорода».

Платные парковки вводятся поэтапно в рамках концессии с ПАО «Мегафон». Срок концессии составляет 12 лет – планируется, что за это время в Нижнем Новгороде будет создано платное парковочное пространство на 5300-7400 машиномест.

Для резидентов и льготных категорий граждан действуют специальные парковочные разрешения. Подать заявление на получение этих разрешений можно через портал госуслуг или очно в МФЦ. Срок действия парковочного разрешения составляет один год с момента получения уведомления о включении в реестр парковочных разрешений или в реестр электромобилей.

Новые парковочные зоны запустили по следующим адресам:

- улица Маркина,

- улица Алексеевская (от площади Минина до улицы Пискунова, у дома №2 на площади Минина до улицы Пискунова, от улицы Пискунова до улицы Октябрьской),

- улица Белинского (от улицы Трудовая до Ванеева (2 зоны)),

- улица Гоголя (от улицы Малая Покровская до улицы Нижегородская),

- улица Горького (у дома №65 и 58 по улице Большая Покровская и у дома №76 по улице Горького, напротив дома №3 и по улицы Звездинка),

- улица Звездинка,

- улица Ильинская (от улицы Добролюбова до улицы Красносельской),

- улица Ковалихинская (от улицы Варварская до улицы Семашко),

- улица Минина (от улицы Пискунова дом №7 до дома №49 на площади Сенной),

- улица Провиантская (от улицы Максима Горького до улицы Ковалихинская, от улицы Ковалихинская до Верхне-Волжской набережной),

- улица Рождественская (дом 13),

- Рыбный переулок,

- улица Семашко (от площади Свободы до Верхне-Волжской набережной),

- улица Ульянова (от улицы Пискунова до улицы Нестерова),

- Холодный переулок.

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