Кампанию 800-летия Нижнего Новгорода признали лучшей в одной из номинаций премии «Серебряный лучник»

Кампанию 800-летия Нижнего Новгорода «Начало нового» признали лучшей в номинации «Развитие и продвижение территорий» XXV Национальной премии «Серебряный лучник». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Результаты объявили на торжественной церемонии в Москве после заключительного этапа отбора – очной защиты проектов.

- Считаю, что победа досталась команде абсолютно заслуженно. Благодаря проделанной работе нам удалось привлечь внимание к городу и региону. О Нижнем Новгороде писали ключевые федеральные СМИ и блогеры, в проекты удалось вовлечь тысячи жителей, - рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Стоит отметить, что бренд «Нижний 800» вошел в тройку лучших проектов номинации «Маркетинговые коммуникации» по решению жюри.

Напомним, что гала-шоу «Начало нового» в Нижнем Новгороде получило международную премию EFEA Awards. Награду вручили в рамках Евразийского ивент-форума в Санкт-Петербурге с 19 по 21 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода стало победителем в региональной категории номинации «Событие года».

Кроме того, Гала-шоу «Начало нового» в Нижнем Новгороде признали лучшим культурным событием в мире. Нижегородское мероприятие заняло 1-е место в престижном международном конкурсе и получило международную награду The Best Events Awards World.

Грандиозное гала-шоу «Начало нового» в честь 800-летия Нижнего Новгорода состоялось 21 августа 2021 года на Нижневолжской набережной в столице Приволжья. К этому празднику город готовился долго, и нижегородцы внимательно следили за обратным отсчетом на часах, установленных около драмтеатра на улице Большой Покровской. Кульминацией праздника стало большое гала-шоу на водной сцене напротив Речного вокзала.

Сцена шириной 108 метров была установлена прямо на воде, на одном из причалов у здания Речного вокзала. Ее монтировали почти месяц – в работе были задействованы водолазы, поскольку основание сооружения уходит под воду на глубину четыре метра.

Постановщиком полуторачасовой программы стал знаменитый фигурист, режиссер Илья Авербух.

СПРАВКА

«Серебряный лучник» - национальная премия в области развития связей с общественностью. Она была учреждена 25 июня 1997 года, в числе ее основателей – Российская ассоциация по связям с общественностью, Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России.