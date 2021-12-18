Гала-шоу «Начало нового» в Нижнем Новгороде признали лучшим культурным событием в мире Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Гала-шоу «Начало нового» на 800-летие Нижнего Новгорода получило международную награду The Best Events Awards World. Российское мероприятие признали лучшим в мире в категории «Культурное музыкальное и спортивное событие» 15 декабря. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

Так, The Best Events Awards World – это главное международное признание в event-индустрии. Премия была учреждена в 2006 году компанией ADC Group для поощрения организаторов мероприятий различных уровней и направленности. Церемония награждения прошла 17 декабря 2021 года в рамках международного фестиваля Bea World Festival.

Отмечается, что на премию были заявлены сотни престижных мероприятий со всего мира.

- Это заслуженная награда. Проведена колоссальная работа по подготовке гала-шоу. И я уже тогда, в августе, говорил, что подобного уровня событие – это наши инвестиции в будущее. Результат есть. Сначала мы выиграли приз в Х Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards. Сегодня стали лучшими в мире! Нижний Новгород вновь ярко заявил о себе на международном уровне. Это один из тех плодов, которые мы ожидали от юбилея, – отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

При оценке проекта учитывались креативность идеи, технологические инновации, качество исполнения, вовлеченность участников мероприятия, атмосфера, методы и инструменты воздействия, эффективность, достижение заявленных целей и задач.

Напомним, грандиозное гала-шоу «Начало нового» в честь 800-летия Нижнего Новгорода состоялось 21 августа 2021 года на Нижневолжской набережной в столице Приволжья. К этому празднику город готовился долго, и нижегородцы внимательно следили за обратным отсчетом на часах, установленных около драмтеатра на улице Большой Покровской. Кульминацией праздника стало большое гала-шоу на водной сцене напротив Речного вокзала.

Сцена шириной 108 метров была установлена прямо на воде, на одном из причалов у здания Речного вокзала. Ее монтировали почти месяц – в работе были задействованы водолазы, поскольку основание сооружения уходит под воду на глубину четыре метра.

Постановщиком полуторачасовой программы стал знаменитый фигурист, режиссер Илья Авербух.

Программу открыли знаменитые нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины. Они выступили с гимнастическим этюдом, который символизировал слияние двух рек - Оки и Волги.

Сама концепция шоу была построена так, что каждая сцена представляла собой страницы истории Нижнего Новгорода: перед зрителями предстала и Нижегородская ярмарка, и бурлаки на Волге, и Горький во время Великой Отечественной войны.