Сотни участников, летающие артисты и грандиозный салют: Как прошло гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода

Сотни участников, летающие артисты и салют: Как прошло гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Грандиозное гала-шоу «Начало нового» в честь 800-летия Нижнего Новгорода состоялось 21 августа на Нижневолжской набережной в столице Приволжья. К этому празднику город готовился долго, и нижегородцы внимательно следили за обратным отсчетом на часах, установленных около драмтеатра на улице Большой Покровской. Уже накануне Нижний Новгород заполнили туристы - все гостиницы и отели города были забронированы задолго до праздничной даты, а цены на съемные квартиры с посуточной оплатой выросли в несколько раз. В течение всего дня во всех районах Нижнего Новгорода проходили праздничные мероприятия: выступления творческих коллективов, различные фестивали, мастер-классы и прочее. Кульминацией праздника стало большое гала-шоу на водной сцене напротив Речного вокзала.

Уникальная сцена

Сцена шириной 108 метров была установлена прямо на воде, на одном из причалов у здания Речного вокзала. Ее монтировали почти месяц – в работе были задействованы водолазы, поскольку основание сооружения уходит под воду на глубину четыре метра.

Постановщиком полуторачасовой программы стал знаменитый фигурист, режиссер Илья Авербух.

- Часть сцены находится в воде, и это не случайно. Стрелка – это место силы, точка слияния двух великих рек. Одна из самых больших задач – задействовать водное пространство. Это определенный вызов мне как режиссеру: на моей памяти нигде и никогда в России не было такого слияния. Хотелось, чтобы это шоу не было гала-концертом, а чтобы одна сцена переливалась в другую, чтобы зрители гордились, подпевали и чувствовали единение. Я взял за основу то единение и сплочение нижегородцев, которое когда-то спасло Русь. При этом хотелось, чтобы действие было современным, - рассказал о концепции представления Илья Авербух.

В постановке участвовали более 500 артистов

Гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода транслировали по Первому каналу, однако многие захотели посмотреть постановку вживую, поэтому вечером на Нижневолжской набережной яблоку негде было упасть.

Участие в масштабной постановке приняли 560 артистов. По словам Ильи Авербуха, основной костяк исполнителей составляют нижегородцы или люди, родившиеся в Нижегородской области.

Участие в масштабной постановке приняли 560 артистов, большинство из них - нижегородцы Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

- Многие герои шоу – люди с мировым именем. Я старался, чтобы в каждом номере были те, кто прославляет свой город, кем гордится страна, - рассказал Илья Авербух.

Все номера были подготовлены артистами эксклюзивно для этого шоу.

Участие в масштабной постановке приняли 560 артистов, большинство из них - нижегородцы Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Поздравление Президента

Перед началом праздничной программы перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин, который поздравил нижегородцев с 800-летием их родного города.

- Искренне, от всей души поздравляю вас с 800-летием Нижнего Новгорода. Поздравляю всех, кто здесь родился, вырос, чья жизнь, учёба, свершения, первая любовь, самые добрые семейные воспоминания связаны с этим прекрасным городом... Нижний – как его издавна ласково и тепло называют – хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремления к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России, - сказал Владимир Путин.

«Уматурман» и Ирина Пегова

Программу открыли знаменитые нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины, которые недавно вернулись из Токио, где принимали участие в Олимпийских играх. Они выступили с гимнастическим этюдом, который символизировал слияние двух рек - Оки и Волги.

Сама концепция шоу была построена так, что каждая сцена представляла собой страницы истории Нижнего Новгорода: перед зрителями предстала и Нижегородская ярмарка, и бурлаки на Волге, и Горький во время Великой Отечественной войны.

Конечно, не обошелся концерт и без «Уматурман» - группы, которую нижегородцы всегда тепло встречают в родном городе. Братья Кристовские спели дважды. В начале они вышли с песней «Любимый город», в которой рассказывается о беззаботном детстве простых парней с улицы Бекетова.

- Да, буквально в ста метрах от Советской площади у нас до сих пор есть квартира. Поэтому все соседи придут сегодня на концерт, некоторые даже не придут - они просто окна откроют и из окна посмотрят, - ответил Владимир Кристовский на вопрос журналистов о том, не случайно ли группа стала хедлайнером выступления на Советской площади.

Актриса Ирина Пегова прочитала монолог из пьесы Максима Горького «Дети Солнца», в это время на сцене выступали артисты Нижегородской оперы и балета. Ирина родом из Выксы и, несмотря на то, что давно живет в столице, при любой возможности наведывается на свою малую родину, где живут ее близкие.

Наталья Водянова: «Как же хорошо дома»

Появилась на сцене гала-шоу и уроженка Нижнего Новгорода – знаменитая на весь мир супермодель и филантроп Наталья Водянова. Красавица предстала перед публикой в роскошном золотом платье, которое делало ее невероятно похожей на принцессу из диснеевского мультфильма «Красавица и чудовище».

По ее словам, она не могла ни приехать в родной город на 800-летие.

Появилась на сцене гала-шоу и уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Здравствуйте, дорогие! Как же хорошо дома, - начала свою речь Наталья.

Она обратила внимание нижегородцев на то, что каждый город полон незаметными особенными людьми, такими, например, как ее младшая сестра Оксана, у которой есть несколько тяжелых диагнозов.

Уверена, вы поняли: огонёк в этом мультфильме символизирует безусловную любовь. В знак того, что мы готовы, независимо от развития и особенностей жителей нашего города, принимать их и всех жителей нашей страны, я прошу вас зажечь фонарики ваших сотовых телефонов, - обратилась к зрителям Наталья, и все три сектора засветились сотнями белых огоньков.

Кроме того, на сцене выступали хор ННГУ имени Лобачевского, знаменитый пианист Даниил Трифонов, оркестр под управлением дирижера Максима Емельянычева. Также зрителей порадовала своим выступлением группа «Любэ» - они исполнили песню про Нижний Новгород.

Парад метеоров и флайбордисты

В разгар праздника состоялся парад судов на подводных крыльях - под песню «Течет река Волга» по реке проследовали пять нижегородских "Валдаев", "Метеор", два катера "Сагарис" и экраноплан. На последнем из них - новом «Метеоре» - ярко светилось «800», в честь юбилея города.

В разгар праздника состоялся парад судов на подводных крыльях Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Уникальным номером концертной программы стало выступление флайбордистов - зрелищное водно-воздушное выступление с элементами акробатики и пиротехники. Они исполняли свои элементы сначала под живое выступление Левана Горозии с песней «Никто кроме нас», а затем продолжили под «Уматурман» «Атомная любовь». Фейерверк за спиной флайбордистов делал их похожими на светящихся бабочек.

Уникальным номером концертной программы стало выступление флайбордистов Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Шоу дронов показали накануне

Не увидели зрители 21 августа шоу дронов, которое можно было наблюдать на генеральной репетиции накануне. По словам Ильи Авербуха, дронов не будет в целях безопасности, однако Первый канал показал это удивительное шоу в записи.

- В шоу задействовано 1200 дронов, это фантастическое зрелище. Вчера на генеральной репетиции оно было при зрителях снято, а сегодня дронов не будет по технике безопасности, - сообщил журналистам Илья Авербух.

Салют

Масштабное гала-шоу завершилось грандиозным салютом, залпы фейерверков запускали одновременно с шести барж в слиянии Оки и Волги. Салют может стать рекордным в России по длине залповой линии, которая составила более 700 метров.

Масштабное гала-шоу завершилось грандиозным салютом Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

- Планируем, что главный салют станет рекордным в России по длине залповой линии, - говорил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович незадолго до праздника.

Масштабное гала-шоу завершилось грандиозным салютом Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Стоит ли говорить, что зрители остались в полном восторге от грандиозного пиротехнического шоу. «Супер!», «полный восторг», «такого салюта в Нижнем еще никогда не было», - делились нижегородцы своими эмоциями в соцсетях.