Гала-шоу «Начало нового» в Нижнем Новгороде получило международную премию EFEA Awards Фото:Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Гала-шоу «Начало нового» в Нижнем Новгороде получило международную премию EFEA Awards. Награду вручили в рамках Евразийского ивент-форума в Санкт-Петербурге с 19 по 21 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода стало победителем в региональной категории номинации «Событие года».

- Особенно приятно, что проекты, реализованные в Нижнем Новгороде в юбилейный год, прозвучали на всю страну и не остались незамеченными. Настоящий прорыв удалось сделать в сфере событийного туризма. Благодарю всех, кто поддерживал и поддерживает движение вперед, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

При выборе победителя учитывались итоги рейтинга по количеству упоминаний форумов, выставок, фестивалей и мест для проведения событий в публикациях российских СМИ.

Кроме того, диплом победителя в региональной категории «Площадка года» получил выставочный комплекс «Нижегородская ярмарка».

Напомним, что Гала-шоу «Начало нового» в Нижнем Новгороде признали лучшим культурным событием в мире. Нижегородское мероприятие заняло 1-е место в престижном международном конкурсе и получило международную награду The Best Events Awards World.

Грандиозное гала-шоу «Начало нового» в честь 800-летия Нижнего Новгорода состоялось 21 августа 2021 года на Нижневолжской набережной в столице Приволжья. К этому празднику город готовился долго, и нижегородцы внимательно следили за обратным отсчетом на часах, установленных около драмтеатра на улице Большой Покровской. Кульминацией праздника стало большое гала-шоу на водной сцене напротив Речного вокзала.

Сцена шириной 108 метров была установлена прямо на воде, на одном из причалов у здания Речного вокзала. Ее монтировали почти месяц – в работе были задействованы водолазы, поскольку основание сооружения уходит под воду на глубину четыре метра.

Постановщиком полуторачасовой программы стал знаменитый фигурист, режиссер Илья Авербух.

Программу открыли знаменитые нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины. Они выступили с гимнастическим этюдом, который символизировал слияние двух рек - Оки и Волги.

Сама концепция шоу была построена так, что каждая сцена представляла собой страницы истории Нижнего Новгорода: перед зрителями предстала и Нижегородская ярмарка, и бурлаки на Волге, и Горький во время Великой Отечественной войны.