В Нижегородской области подготовили места для размещения эвакуированных жителей Донбасса. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Стало известно, что в регион прибудет около 1 000 человек – для них организуют доставку до пунктов временного размещения. Там их обеспечат горячим питанием и предметами первой необходимости.

- Мы сделали все необходимое для того, чтобы принимать и размещать людей. В первую очередь, будут задействованы объекты социальной инфраструктуры, соответствующие необходимым требованиям, - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, что первую партию гуманитарной помощи беженцам из ЛНР и ДНР уже отправили 19 февраля из Нижегородской области в Ростовскую. Продолжается сбор денежных средств.

Ранее стало известно, что Нижегородская область сможет принять нуждающихся в помощи жителей ДНР и ЛНР.

– Мы также создали в регионе оперативный штаб, чтобы оценить, сколько людей из ЛНР и ДНР сможем принять. Для размещения задействуем гостиницы, санатории и другие подобные объекты. Также оцениваем наличие транспорта, который необходимо направить для перевозки мирных жителей ЛНР и ДНР на территорию России, – сказал Глеб Никитин.

Так, в течение всего вчерашнего дня нижегородцы собирали предметы первой необходимости для беженцев из Донбасса, эвакуированных в Россию, и приносили их в специальный пункт приёма. Он находится в региональной общественной приёмной "Единой России" на улице Рождественской, 38 в Нижнем Новгороде, которая работает с 08:00 до 20:00.