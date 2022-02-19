Гуманитарную помощь жителям Донбасса уже отправили из Нижегородской области. ФОТО: Руслан Лобанов

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса уже отправили из Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин отметил, что это только первая партия. По его словам, грузовые автомобили с продуктами питания для беженцев находятся в пути.

– Мы на связи с правительством Ростовской области. По информации коллег, в первую очередь необходимо обеспечить людей, приехавших из ДНР и ЛНР, горячим питанием, – сказал глава региона. – В связи с этим из Нижегородской области были направлены продукты: крупы, макароны, консервы. Всего – около 40 тонн. Сейчас также идёт сбор вещей и денежных средств.

Напомним, ранее стало известно, что Нижегородская область сможет принять нуждающихся в помощи жителей ДНР и ЛНР.

– Мы также создали в регионе оперативный штаб, чтобы оценить, сколько людей из ЛНР и ДНР сможем принять. Для размещения задействуем гостиницы, санатории и другие подобные объекты. Также оцениваем наличие транспорта, который необходимо направить для перевозки мирных жителей ЛНР и ДНР на территорию России, – сказал Глеб Никитин.