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Общество19 февраля 2022 14:57

Гуманитарную помощь жителям Донбасса уже отправили из Нижегородской области

Грузовые автомобили с продуктами в пути
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Гуманитарную помощь жителям Донбасса уже отправили из Нижегородской области. ФОТО: Руслан Лобанов

Гуманитарную помощь жителям Донбасса уже отправили из Нижегородской области. ФОТО: Руслан Лобанов

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса уже отправили из Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин отметил, что это только первая партия. По его словам, грузовые автомобили с продуктами питания для беженцев находятся в пути.

– Мы на связи с правительством Ростовской области. По информации коллег, в первую очередь необходимо обеспечить людей, приехавших из ДНР и ЛНР, горячим питанием, – сказал глава региона. – В связи с этим из Нижегородской области были направлены продукты: крупы, макароны, консервы. Всего – около 40 тонн. Сейчас также идёт сбор вещей и денежных средств.

Напомним, ранее стало известно, что Нижегородская область сможет принять нуждающихся в помощи жителей ДНР и ЛНР.

– Мы также создали в регионе оперативный штаб, чтобы оценить, сколько людей из ЛНР и ДНР сможем принять. Для размещения задействуем гостиницы, санатории и другие подобные объекты. Также оцениваем наличие транспорта, который необходимо направить для перевозки мирных жителей ЛНР и ДНР на территорию России, – сказал Глеб Никитин.