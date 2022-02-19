Нижегородцы собирают предметы первой необходимости для беженцев из Донбасса

Нижегородцы в течение всего сегодняшнего дня собирают предметы первой необходимости для беженцев из Донбасса, эвакуированных в Россию, и приносят их в специальный пункт приёма. Он находится в региональной общественной приёмной "Единой России" на улице Рождественской, 38 в Нижнем Новгороде, которая работает с 08:00 до 20:00.

– Нам не безразлична судьба людей из Донецка и Луганска, они нуждаются сейчас в нашей помощи, поэтому, не раздумывая, закупили и принесли для них вещи первой необходимости, – заявил нижегородец Николай Безруков. – Всё это можно приобрести в любом магазине – крупы, консервы, что-то сладкое, чтобы поддержать детей. Следим за новостями, переживаем, потому что мы хотим мира и добра всем людям.

Напомним, первую партию гуманитарной помощи беженцам из ЛНР и ДНР уже отправили из Нижегородской области в Ростовскую. Продолжается сбор денежных средств.

Ранее стало известно, что Нижегородская область сможет принять нуждающихся в помощи жителей ДНР и ЛНР.

– Мы также создали в регионе оперативный штаб, чтобы оценить, сколько людей из ЛНР и ДНР сможем принять. Для размещения задействуем гостиницы, санатории и другие подобные объекты. Также оцениваем наличие транспорта, который необходимо направить для перевозки мирных жителей ЛНР и ДНР на территорию России, – сказал Глеб Никитин.