В Нижнем Новгороде открыт счет для сбора средств жителям ДНР и ЛНР

Нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия» открыло счет для сбора средств на приобретение товаров первой необходимости и продуктов питания для отправки в места размещения беженцев из ДНР и ЛНР. Соответствующее поручение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Тем временем в региональной общественной приемной «Единой России» по адресу улица Рождественская, 38, открыт пункт сбора предметов первой необходимости для жителей ЛНР и ДНР. С 19 февраля приемная будет работать с 8.00 до 20.00.

Напомним, два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью 19 февраля отправится из Нижнего Новгорода в Ростовскую область, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса.

- В составе гуманитарного груза – более 40 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости, - отметил глава региона. - Мы также создали в регионе оперативный штаб, чтобы оценить, сколько людей из ЛНР и ДНР сможем принять. Для размещения задействуем гостиницы, санатории и другие подобные объекты. Также оцениваем наличие транспорта, который необходимо направить для перевозки мирных жителей ЛНР и ДНР на территорию России.

КОНКРЕТНО

Реквизиты счета:

Юридическое название: Благотворительный фонд «Купно за едино»

ИНН: 5260471160

КПП: 526001001

Наименование банка: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г.Нижний Новгород

Расчетный счет: 40703810642000002718

БИК: 042202603