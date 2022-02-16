Ребенка, который две недели провел в нижегородском роддоме, отдали матери. Фото: Кстати

Новорожденного ребенка, который две недели провел в нижегородском роддоме №7, отдали матери. Женщина, поступившая сюда без документов, всё-таки получила свидетельство о рождении дочери.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Нижегородской области, за это время малышке были проведены все необходимые обследования и терапия.

- В удовлетворительном состоянии ребёнок передан матери, которая к этому времени оформила свидетельство о рождении ребёнка. Также были даны рекомендации по дальнейшему обследованию и амбулаторному лечению ребенка, - пояснили в минздраве.

По словам сотрудников администрации роддома, претензий к медучреждению женщина не имела.

Напомним, беженка из Донецка поступила в роддом №7 31 января, где родила девочку. Из документов при ней были только временное удостоверение личности, выданное МВД России, и свидетельство о рождении другой страны. Обменная карта беременной у нее отсутствовала.

По российским законам медицинская помощь иностранным гражданам оказывается только на платной основе, о чем роженицу предупредили заранее. Однако выписавшись из роддома, женщина заявила, что денег у неё нет. Все эти дни ребенок оставался в медучреждении под наблюдением врачей, поскольку ему была необходима терапия. Денег с роженицы в итоге не взяли.

Сейчас по факту произошедшего проверку проводят Следственный комитет, прокуратура и минздрав. Ситуацию прокомментировал министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.