Новоиспеченная мать две недели не может забрать своего ребенка из роддома в Нижнем Новгороде

Ребенок находится в роддоме уже две недели. Фото: Яндекс. Карты

СК начал проверку по факту инцидента, произошедшего в роддоме №7 Автозаводского района, откуда новоиспеченная мать не может забрать своего ребенка вот уже две недели.

Ирина Панова – беженка из Донецка, ее сожитель – уроженец Ставрополья. Вместе они приехали в Нижний Новгород в поисках заработка. Ирина экстренно поступила родильный дом №7 31 января, где 1 февраля родила девочку. Так как документов у женщины не было (по её словам, их украли в Москве), медицинский персонал сразу её предупредил, что она не может рассчитывать на бесплатные медицинские услуги.

- Мне сказали «Вы в курсе, что роды будут платные?». Я не понимала толком, что подписываю. 1 февраля я родила, а 3 февраля принесли бумагу на оплату счета - 37 тысяч: 6 тысяч за палату и 31 тысячу за роды без документов, - рассказала Ирина Панова в интервью телеканалу «Кстати».

Ирина Панова поступила в роддом 31 января без документов. Фото: Кстати

Как рассказали в министерстве здравоохранения Нижегородской области, из документов при ней были только временное удостоверение личности, выданное МВД России, и свидетельство о рождении другой страны. Обменная карта беременной у нее отсутствовала.

- 4 февраля женщина была выписана из перинатального центра, а ребенок переведен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, в связи с показаниями здоровья (наличие заболевания) у роженицы. Согласие матери на проведение антиретровирусной терапии и дальнейшего обследования было получено, - рассказали в минздраве.

После выписки Ирине было предложено получить свидетельство о рождении ребенка с указанием отца, имеющего паспорт. 14 февраля после оформления необходимых документов матери была выдана медицинская справка о появлении ребенка на свет, на основании которой ЗАГС выдаст свидетельство о рождении.

Что касается счета, который якобы выставили роженице, то, согласно российскому законодательству, иностранные граждане получают медицинскую помощь на платной основе. Однако медицинский персонал роддома, узнав, что у семьи нет денег, не стал настаивать на оплате, что подтвердил сожитель Ирины.

Сейчас по этому случаю проводят проверку Следственный комитет, региональная прокуратура и региональный минздрав.

- Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов проводит проверку сложившейся ситуации. При верном оформлении документов на ребенка и после того, как врачи будут уверены в состоянии его здоровья, ребенок будет выписан и передан законному представителю, - подытожили в региональном минздраве.