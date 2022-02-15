Мелик-Гусейнов пояснил случившееся в нижегородском роддоме с роженицей из Донецка

Нижегородский министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал нашумевшую историю о роженице из Донецка, которой не отдавали новорождённую дочь из роддома в Нижнем Новгороде. По версии родителей ребёнка, с них требовали оплату за проведённые роды. Сведениями о том, как всё было на самом деле, поделились в Минздраве. Глава ведомства в том числе не смог обойти эту тему и высказался в своём Instagram:

– Женщина родила ребёнка. Гражданство нероссийское. Из документов – только свидетельство о рождении самой мамы. Паспорта нет. Без официального брака. И у гражданского мужа нет никаких документов, подтверждающих, что он муж или отец. Есть ещё много медицинских важных нюансов. Внимание, вопрос – кому отдать ребёнка? Даже минуты не дам на размышление, – заявил Мелик-Гусейнов. – Есть кто-то из любителей порассуждать в соцсетях, кто принял бы решение – отдать ребёнка в никуда?

Министр задаётся вопросом: причём тут деньги, якобы требуемые кем-то за роды? Хотя подчёркивает, что изначально этого хотела сама будущая мать и подписала соответствующий документ.

– Можно без денег? Да пожалуйста! Но документы должны быть в порядке. Пока ребёнок в медицинской организации, за него несёт ответственность медорганизация в соответствии с российскими законами. И по-другому быть не может, – резюмировал Давид Мелик-Гусейнов.

Стоит ещё раз подчеркнуть, что с роженицы не требуют денег даже при том, что иностранцы могут получать медпомощь в России только на платной основе, согласно Постановлению правительства РФ № 186.

Новоиспечённой маме и её дочке Давид Мелик-Гусейнов пожелал здоровья. А нижегородцев призвал прекратить "кошмарить" медиков. Иначе из профессии уйдут последние.