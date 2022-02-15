Минздрав: В нижегородском роддоме не требовали оплаты с роженицы из Донецка

В Минздраве Нижегородской области прокомментировали разлетевшуюся в сети информацию о роженице из Донецка, которой две недели не отдавали её новорождённую дочь, якобы требуя оплаты за роды. Это версия самой роженицы и отца её ребёнка. По версии министерства здравоохранения региона, оплату с девушки не требовали, даже несмотря на то, что она иностранка, а согласно Постановлению правительства РФ № 186, иностранцы получают медпомощь в России только на платной основе. Ведомство уверяет, что родители могли забрать дочь, правильно оформив документы.

– В перинатальный центр поступила беременная женщина. Из документов при ней были только временное удостоверение личности, выданное МВД России, и свидетельство о рождении другой страны, – пояснили в Минздраве. – Обменная карта беременной у неё отсутствовала.

Все необходимые обследования провели с согласия роженицы. Своевременные роды прошли 1 февраля. Запись об отце новорождённой девочки сделали со слов матери.

– 4 февраля женщина была выписана из перинатального центра, а ребёнок переведён в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей в связи с показаниями здоровья (наличие заболевания) у роженицы, – добавили в ведомстве. – Согласие матери на проведение терапии и дальнейшего обследования получено.

После выписки из роддома матери ребёнка предложили получить свидетельство о рождении с указанием отца, имеющего паспорт. 14 февраля необходимые документы были оформлены и матери выдали справку о рождении ребёнка, которая потребуется в ЗАГСе для оформления свидетельства о рождении девочки.

– При верном оформлении документов на ребёнка и после того, как врачи будут уверены в состоянии его здоровья, ребёнок будет выписан и передан законному представителю, – заключили в Минздраве.