13 отделений больниц Нижегородской области закрыты на карантин, согласно последним данным от 7 февраля 2022 года. Ими с "КП – Нижний Новгород" поделились в региональном Минздраве.

По информации ведомства, на карантине в настоящий момент находятся:

- два отделения клинической психиатрической больницы № 1 в Нижнем Новгороде;

- пять отделений Нижегородской областной психиатрической больницы № 1 имени Кащенко;

- два отделения Дзержинского психоневрологического диспансера;

- терапевтическое отделение городской клинической больницы № 10 Канавинского района Нижнего Новгорода;

- отделение Дзержинского госпиталя ветеранов войн имени Самарина;

- отделение Выксунской ЦРБ;

- отделение психиатрической больницы № 2 Нижнего Новгорода.

Напомним, начиная с сегодняшнего дня, открыть и закрыть больничный лист нижегородцы смогут дистанционно.

Также изменились критерии закрытия на карантин детских садов и школ.

А карантин для контактных с COVID-больными отменили с 6 февраля 2022 года.