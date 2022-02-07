13 отделений больниц Нижегородской области закрыты на карантин, согласно последним данным от 7 февраля 2022 года. Ими с "КП – Нижний Новгород" поделились в региональном Минздраве.
По информации ведомства, на карантине в настоящий момент находятся:
- два отделения клинической психиатрической больницы № 1 в Нижнем Новгороде;
- пять отделений Нижегородской областной психиатрической больницы № 1 имени Кащенко;
- два отделения Дзержинского психоневрологического диспансера;
- терапевтическое отделение городской клинической больницы № 10 Канавинского района Нижнего Новгорода;
- отделение Дзержинского госпиталя ветеранов войн имени Самарина;
- отделение Выксунской ЦРБ;
- отделение психиатрической больницы № 2 Нижнего Новгорода.
Напомним, начиная с сегодняшнего дня, открыть и закрыть больничный лист нижегородцы смогут дистанционно.
Также изменились критерии закрытия на карантин детских садов и школ.
А карантин для контактных с COVID-больными отменили с 6 февраля 2022 года.