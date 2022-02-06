Критерии закрытия на карантин детских садов и школ изменились с 6 февраля

Роспотребнадзор изменил критерии закрытия на карантин по коронавирусу детских садов и школ с 6 февраля 2022 года: теперь для перехода на дистант или карантин во всех образовательных учреждениях должно быть 20% заболевших и более. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. С сегодняшнего дня новое постановление главного государственного санитарного врача России вступает в силу.

– Ранее для вывода на дистант группы или класса достаточно было одного заболевшего коронавирусной инфекцией ребёнка, – напомнили в Роспотребнадзоре. – Изменения связаны с особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом "омикрон", которое схоже с течением ОРВИ. Этот критерий вывода на дистанционное обучение при 20% и более заболевших детей в коллективе успешно применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в Российской Федерации.

В пресс-службе также пояснили, что те дети, которые находились на дистанте или карантине как контактные по коронавирусу, могут вернуться к очным занятиям с 7 февраля.

Напомним, карантин для контактных с COVID-больными отменили с 6 февраля.

Давид Мелик-Гусейнов утверждает, что множество нижегородских подростков просят записать их на вакцинацию от коронавируса.

А за последние сутки в регионе заразилось рекордное число жителей – 4 124 человека.