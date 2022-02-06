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Общество6 февраля 2022 10:27

Карантин для контактных с COVID-больными отменили с 6 февраля 2022 года

Роспотребнадзор ввёл новое постановление
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Карантин для контактных с коронавирусными больными отменяется с 6 февраля 2022 года. Соответствующее постановление ввёл Роспотребнадзор вчера, 5 февраля. Документ вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования, но касается и тех, кто был изолирован до 6 февраля – теперь все контактные официально не обязаны соблюдать самоизоляцию.

– Если вы находитесь на изоляции как контактный, то после 06.02.2022 изоляция для вас отменяется, – сказано в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Напомним, Мелик-Гусейнов утверждает, что множество нижегородских подростков просят записать их на вакцинацию от коронавируса.

А за последние сутки в регионе заразилось рекордное число жителей – 4 124 человека.