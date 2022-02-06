Открыть и закрыть больничный лист нижегородцы смогут дистанционно с 7 февраля

Открыть и закрыть больничный лист жители Нижегородской области смогут дистанционно, начиная с 7 февраля. Для этого не нужно будет идти в поликлинику или вызывать на дом врача, а потребуется только позвонить по телефону в колл-центр поликлиники. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

– Помогать в дистанционном открытии больничных листов будет клинико-диагностический центр, оставить заявку можно через телефон горячей линии "122", – пояснил министр. – Открывать больничный лист можно сроком на семь дней.

К вопросу о закрытии больничного листа замгубернатора добавил, что это возможно только при выздоровлении или явном улучшении самочувствия или отсутствии симптомов пациента и без повторного теста на ковид.

Мелик-Гусейнов также обратил внимание нижегородцев на тот факт, что первые несколько дней система ещё может работать в тестовом режиме, и поблагодарил за понимание.

СПРАВКА:

Единый номер телефона "122" существует для вопросов, связанных с коронавирусом ("коронавирусный телефон"). По нему можно узнать обо всём, что связано с пандемией.