Нижегородских школьников не планируют переводить на дистант

Школьников Нижегородской области не планируют переводить на дистанционное обучение в ближайшем обозримом будущем. Об этом "КП – Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования, науки и молодёжной политики региона.

– В настоящее время таких планов нет, – заверили в ведомстве.

Напомним, ранее нижегородский министр здравоохранения Мелик-Гусейнов пояснил, почему в регионе не вводится полный локдаун, несмотря на рекордные значения заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, мы рассказывали, что за последние сутки в Нижегородской области ковидом заразились 2 980 человек. Общее число переболевших в регионе достигло 229 041 человек.

Вместе с тем стало известно, что нижегородцев с распечатанными QR-кодами не будут пускать в ТЦ.