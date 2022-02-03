Нижегородцев с распечатанными QR-кодами не пустят в ТЦ

Жителей Нижегородской области не пустят в торговые центре с QR-кодом, если он предъявляется не на цифровом носителе, а в распечатанном виде на бумаге. Об этом сообщили нижегородские власти при ответе на вопросы горожан в инстаграме, пишет NewsRoom24.

Представители нижегородскогшо правительства пояснили, что код должен быть только в электронном варианте, в противном случае человеку необходимо оформить мультипасс, который дает право прохода в торговые центры, учреждения и на массовые мероприятия без паспорта.

Напомним, в Нижегородской области 28 января усилили антикоронавирусные меры в связи с высокой заболеваемостью: продлена самоизоляция беременным, запрещена работа ночных клубов и караоке, запрещено нахождение детей до 16 лет в торговых центрах без сопровождения взрослых.