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Общество3 февраля 2022 9:07

Нижегородцев с распечатанными QR-кодами не пустят в ТЦ

Шифр должен быть только на электронном носителе
Валерия МУРОМЦЕВА
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Жителей Нижегородской области не пустят в торговые центре с QR-кодом, если он предъявляется не на цифровом носителе, а в распечатанном виде на бумаге. Об этом сообщили нижегородские власти при ответе на вопросы горожан в инстаграме, пишет NewsRoom24.

Представители нижегородскогшо правительства пояснили, что код должен быть только в электронном варианте, в противном случае человеку необходимо оформить мультипасс, который дает право прохода в торговые центры, учреждения и на массовые мероприятия без паспорта.

Напомним, в Нижегородской области 28 января усилили антикоронавирусные меры в связи с высокой заболеваемостью: продлена самоизоляция беременным, запрещена работа ночных клубов и караоке, запрещено нахождение детей до 16 лет в торговых центрах без сопровождения взрослых.