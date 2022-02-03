У 2 980 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По последним данным на 3 февраля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 2 980 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 260 010 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 578 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 229 041 житель региона излечился от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 20 человек с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 10 561.

Также известно, что 597 человек госпитализировали.

Уже свыше 1,8 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли более 1,7 миллиона из них. Коллективный иммунитет в регионе, если верить порталу стопкоронавирус.рф, составляет на данный момент 64,5%.