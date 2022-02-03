Мелик-Гусейнов пояснил, почему не вводится локдаун в регионе

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов пояснил, почему в регионе не вводится локдаун даже при рекордно высоких значениях ежедневной статистики заболеваемости. На эту тему он опубликовал пост в своём Instagram, где в том числе заявил, что снова принимал звонки на "горячей линии" 122.

По словам Мелик-Гусейнова, чаще всего нижегородцы спрашивали, почему при зашкаливающих показателях заражения не вводится полный локдаун? За последние сутки в регионе установили исторический рекорд – 2799 новых заражённых.

– Надо смотреть не на цифры по заболевшим, а по загруженности стационаров, – подчеркнул министр. – Самое узкое горлышко – это стационары и реанимационные отделения. Тщательно следим за этим ограниченным ресурсом. Резерв коек выдерживаем каждый день. Да и в стационарах длительность лечения в среднем снизилась до 4-5 дней. Напомню, что при "Дельте" средний период госпитализации был от 9 до 11 дней.

Кроме того, своё обращение к жителям Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов решил закончить на позитивной ноте:

– Хотя рост заболеваемости ещё продолжится, мы недалеки от пиковых значений. Что хорошего, спросите вы? А то, что эпидситуация должна стабилизироваться, – заверил замгубернатора. – Берегите себя.