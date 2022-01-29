«Автоматические считыватели» QR-кодов появились в нижегородских торговых центрах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автоматические считыватели QR-кодов начали появляться в торговых центрах Нижнего Новгорода. В частности, такое устройство появилось на входе в ТЦ «Жар-Птица», сообщают горожане в соцсети.

Однако судя по кадрам, опубликованным в интернете, «автоматический считыватель» - это не что иное, как закрепленный на стойке обычный смартфон, на котором запущено приложение-сканер QR-кодов через фронтальную камеру. Чтобы гаджет не разряжался, он постоянно находится на подзарядке: рядом в контейнере находится удлинитель.

Рядом со стойкой по старинке стоит охранник, который следит, чтобы посетители правильно прикладывали коды к экрану и, вероятно, проверяет, чтобы эти коды были именно о вакцинации или перенесенном коронавирусе, а не на акцию в ближайшем супермаркете.

Напомним, в связи с высокой заболеваемостью 28 января в Нижнем Новгороде были усилены коронавирусные ограничения. В частности, была продлена самоизоляция беременным и введен запрет на посещение торговых центров детьми до 16 лет.