Самоизоляцию беременным нижегородкам продлили до 31 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самоизоляцию для беременных женщин в Нижегородской области продлили до 31 марта 2022 года. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин 28 января.

Принятое решение связано с большим подъемом заболеваемости COVID-19 в регионе. Пятая волна коронавируса началась в Нижегородской области после новогодних праздников, и день за днем статистика ставит печальные антирекорды. Так, за минувшие сутки в области выявлено 1595 новых случаев коронавируса.

Как сообщает Роспотребнадзор, в регионе продолжает распространяться омикрон-штамм: по данным на 28 января зарегистрировано 48 таких случаев, из них четыре среди несовершеннолетних. На ближайшее время специалисты прогнозируют рост заболеваемости.