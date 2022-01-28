В Нижегородской области вновь усилили коронавирусные ограничения

В Нижегородской области вновь ужесточили коронавирусные ограничения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижегородской области ужесточили коронавирусные ограничения в связи с подъемом заболеваемости COVID-19. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности 28 января внес губернатор Глеб Никитин.

Согласно поправкам, срок самоизоляции беременных продлевается до 31 марта 2022 года. Также на протяжении этого времени не менее 30% сотрудников предприятий должны работать на удалёнке.

Кроме того, вновь вводится запрет на посещение торговых центров детьми без сопровождения взрослых. Кафе и ресторанам, которые работали без QR-кодов, запретили работать с 23 часов до 6 утра. Всем без исключения заведениям запрещается проведение танцевальных вечеринок и караоке – даже тем, кто пускает посетителей по кодам. Действует запрет на работу ночных клубов и танцевальных площадок.

Для допуска в торговые центры и на массовые мероприятия можно предъявить не только код о вакцинации, но и об отрицательном исследовании на ковид методом ПЦР.

- В Нижегородской области, как и в целом в стране, складывается достаточно непростая обстановка с заболеваемостью. В связи с этим срок действия некоторых положений указа продлевается, а какие-то требования добавляются. Все ограничения уже действовали ранее, необходимости в новых радикальных мерах на сегодняшний день нет. Сейчас всем нам важно соблюдать действующие коронавирусные ограничения, беречь свое здоровье и окружающих, - пояснил Глеб Никитин.