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Общество28 января 2022 15:04

Запрет на посещение ТЦ детьми введён в Нижегородской области

Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности 28 января
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Запрет на посещение ТЦ детьми введён в Нижегородской области.

Запрет на посещение ТЦ детьми введён в Нижегородской области.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижегородской области вновь введён запрет на посещение торговых центров детьми без сопровождения взрослых. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс губернатор Глеб Никитин 28 января.

- Посещение торговых и торгово-развлекательных центров детьми, не достигшими возраста 16 лет, осуществляется в сопровождении родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья детей, - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте правительства Нижегородской области.

Ужесточение коронавирусных мер связано с высоким подъемом заболеваемости ковидом в Нижегородской области. Так, за прошедшие сутки в регионе выявлено 1595 новых случаев заболеваний, 17 из которых закончились летальным исходом.

Напомним, в ноябре 2020 года Глеб Никитин уже вводил ограничение на посещение торговых центров, которое действовало до февраля 2021-го. Тогда это решение вызвало шквал возмущений и критики со стороны нижегородцев.

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