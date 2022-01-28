Запрет на посещение ТЦ детьми введён в Нижегородской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижегородской области вновь введён запрет на посещение торговых центров детьми без сопровождения взрослых. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс губернатор Глеб Никитин 28 января.

- Посещение торговых и торгово-развлекательных центров детьми, не достигшими возраста 16 лет, осуществляется в сопровождении родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья детей, - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте правительства Нижегородской области.

Ужесточение коронавирусных мер связано с высоким подъемом заболеваемости ковидом в Нижегородской области. Так, за прошедшие сутки в регионе выявлено 1595 новых случаев заболеваний, 17 из которых закончились летальным исходом.

Напомним, в ноябре 2020 года Глеб Никитин уже вводил ограничение на посещение торговых центров, которое действовало до февраля 2021-го. Тогда это решение вызвало шквал возмущений и критики со стороны нижегородцев.