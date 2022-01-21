В Нижнем Новгороде мешающие уборке снега с улиц машины будут эвакуировать Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде мешающие уборке снега с улиц машины будут эвакуировать. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, например, в Советском районе на улице Маршала Рокоссовского из-за припаркованных на обочинах машин вывоз снега замедляется в три раза. Соответствующую информацию предоставил первый заместитель главы администрации Советского района Сергей Костюнин во время проверки уборки территории.

По его словам, для организации эффективной работы два раза в день в администрации района проводится штаб, где разбирают самые проблемные вопросы.

- С начала зимы с улиц района вывезено более 80 тысяч кубометров снега. Каждую смену на уборке задействовано 40 единиц техники и 80 дорожных рабочих. К сожалению, автовладельцы зачастую оставляют транспорт в неположенных местах без указания контактных номеров телефона. Мы вынуждены привлекать к работе эвакуатор, что замедляет процесс уборки территории от снега, - уточнил первый заместитель главы районной администрации.

Как добавила прораб МП «РЭД» Советского района Мария Золина, они работают в круглосуточном режиме.

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