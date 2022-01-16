10 нарушений выявили в Дзержинске в ходе рейда по очистке кровли домов Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Госжилинспекция Нижегородской области выявила 10 нарушений выявили в Дзержинске в ходе рейда по очистке кровли домов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Госжилинспекции сообщили, что особое внимание уделялось домам, вдоль которых проходят пешеходные маршруты.

- Буквально за полтора часа 14 января было проверено 11 домов, на крышах 10 из которых управляющие компании не убрали сосульки. Юридические лица и их руководители будут привлечены к административной ответственности, - уточнил начальник дзержинского отдела Госжилинспекции Алексей Заика.

Так, с начала 2022 года ГЖИ проверила на состояние дворовых территорий и крыш 637 многоквартирных домов. В Госжилинспекции выдали 34 предостережения и выписали коммунальщикам штрафы на 552,9 тысяч рублей

Напомним, что по вопросам некачественной расчистки снега во дворах, на тротуарах возле домов, обработки противогололедными материалами жителям необходимо обращаться в свою управляющую компанию, а если меры не будут приняты, то уже в Государственную жилищную инспекцию..

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