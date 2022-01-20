В Нижнем Новгороде крыши домов от наледи и сосулек очищают альпинисты Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Альпинисты очищают от наледи и сосулек крыши домов в Нижнем Новгороде. Так, например, в Приокском районе сегодня работали девять бригад. Об этом сообщает глава районной администрации Михаил Шатилов.

Как уточнил Михаил Шатилов, в данный момент ситуацию по очистке кровель от наледи и сосулек он лично держит на контроле.

- Каждое утро ко мне поступают графики работы домоуправляющей компании и списки адресов, которые будут отрабатывать. А вечером - отчет по проделанной работе с фотографиями, - добавил глава администраци Приокского района.

Так, в этом районе Нижнего Новгорода находится 709 многоквартирных домов, из которых 538 обслуживает домоуправляющая компания района. По словам исполнительного директора Приокской ДК Павла Еробкина, 241 скатная и 100 плоских кровель требуют контроля каждый день.

- В этом году очень много снега выпало, часто происходит перепад температур, поэтому на крышах вырастают огромные сугробы, а с крыш свисают сосульки. Выполняем двойную работу – не только сбиваем сосульки, но и скидываем снег, - уточнил инструктор альпинистов Артур Мочу.

Напомним, что Госжилинспекция Нижегородской области выявила 10 нарушений выявили в Дзержинске в ходе рейда по очистке кровли домов. Особое внимание уделялось домам, вдоль которых проходят пешеходные маршруты.

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