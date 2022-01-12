Сергей Ефимов покинул пост министра информтехнологий и связи Нижегородской области

Сергей Ефимов покинул пост министра информационных технологий и связи Нижегородской области. Об этом сообщили Newsroom24 в региональном правительстве.

Известно, что он ушёл в отставку по собственному желанию.

Так, с 13 января 2022 года исполняющим обязанности регионального министра информационных технологий и связи станет заместитель министра Артем Безруков.

Напомним, что Сергей Ефимов был назначен исполняющим обязанности министра информационных технологий и связи 15 января 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мелик-Гусейнов остаётся на посту министра здравоохранения Нижегородской области

Ранее в сети распространились слухи, что ему нашли замену (подробнее)

Алексей Трифонов назначен художественным руководителем нижегородского театра оперы и балета

По словам министра культуры Нижегородской области, предыдущий директор театра покинул пост по собственному желанию (подробнее)

Марк Чиненков назначен и.о. руководителя нижегородского Росприроднадзора

Соответствующее распоряжение подписал глава Министр природных ресурсов и экологии РФ (подробнее)