Марк Чиненков назначен и.о. руководителя нижегородского Росприроднадзора Фото: пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия
Марк Чиненков назначен исполняющим обязанности руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского Росприроднадзора.
Так, стало известно, что соответствующий приказ подписал Министр природных ресурсов и экологии РФ 14 декабря 2021 года. Как пояснили в пресс-службе, исполнять обязанности Марк Чиненков будет до принятия решения о назначении руководителя Управления в установленном законом порядке.
Как сообщается, Чиненков Марк с 2013 года работает в природоохранных органах. С 2018 года в структуре Росприроднадзора он занимал должность начальника межрегионального отдела правового и кадрового обеспечения, врио заместителя начальника Управления.
Он имеет ведомственные почетные грамоты. В 2020 года Марк Чиненков удостоен благодарности по результатам работы в составе комиссии по расследованию аварии в Норильске.
Напомним, что Ирина Кондырева назначена заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода с 6 декабря 2021 года.
Она имеет стаж государственной гражданской службы около 20 лет. С 2002 года она работала в министерстве финансов Нижегородской области.
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