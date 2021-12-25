Алексей Трифонов назначен художественным руководителем нижегородского театра оперы и балета

Алексей Трифонов назначен новым художественным руководителем нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина. Об этом сообщает «Нижегородская правда» со ссылкой министра культуры региона Олега Берковича.

По словам министра культуры Нижегородской области, предыдущий директор театра Александр Топлов покинул свой пост по собственному желанию и перешел на новое место работы.

Теперь перед Алексеем Трифоновым стоит несколько задач, среди них обновление репертуара и запуск новых постановок.

- Последние годы я очень плотно работаю с Нижним Новгородом, который для меня является отнюдь не чужим городом, Есть понимание тех проблем, которые в театре, безусловно, и есть понимание, как эти проблемы решать и куда двигаться, — отметил новый художественный руководитель.

Напомним, что до января 2018 года пост директора оперного театра имени Пушкина занимала Анна Ермакова. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию, но работать в театре осталась - стала начальником отдела по связям с общественностью. Анна Ермакова возглавляла театр оперы и балета с 1986 года. В 1996 году она была удостоена звания Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Под ее руководством театром было реализовано множество успешных проектов, в том числе и международных.

4 июля 2019 года, министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная представила новое руководство нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина. Директором-художественным руководителем тогда был назначен Александр Топлов.

До этого Топлов 20 лет занимался театральной, концертной и педагогической деятельностью в сфере классической музыки, а также организации творческих процессов. За его плечами работа в театре «Современник» (Москва),академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. С 2013 года он занимал должность главного хормейстера Государственного хора имени Свешникова.