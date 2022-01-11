Мелик-Гусейнов остаётся на посту министра здравоохранения Нижегородской области

Заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов останется не посту министра здравоохранения Нижегородской области. Об этом заявили в правительстве региона в ответ на запрос "Комсомольской правды" об отставке министра. Ранее в сети распространились слухи, что Мелик-Гусейнову нашли замену.

Согласно ложной информации, новым нижегородским министром здравоохранения должна стать главврач больницы № 29 Нижнего Новгорода Юлия Гаревская. По другим предположениям, пост может занять член регионального парламента, главврач Нижегородского областного СПИД-центра Соломон Апоян. Также подозрения пали на главврача детской больницы имени Башляевой в Москве Исмаила Османова.

– На данный момент пост министра здравоохранения Нижегородской области занимает Давид Мелик-Гусейнов. Информацией, указанной в вашем запросе, пресс-служба правительства Нижегородской области не располагает, – ответили на этот счёт в ведомстве.