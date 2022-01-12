95% центральных магистралей Нижнего Новгорода очистили до асфальта к 12 января Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

По данным на утро 12 января, 95% центральных магистралей Нижнего Новгорода очистили до асфальта. Об этом сообщает первый заместитель главы администрации Дмитрий Сивохин.

По его словам, дорожные службы круглосуточно прометали центральные магистрали Нижнего Новгорода и убирали снег.

- Снег шел непрерывно в течение двух суток. К вчерашнему вечеру в городе ситуация стабилизировалась, десятибалльных пробок удалось избежать. Много вопросов есть к дорогам в Верхних Печерах и в ЖК «Цветы», а также есть вопросы к внутридворовым дорогам и проездам в целом по городу. Ситуацию по ним держим на контроле, - доложил главе города Юрию Шалабаеву Дмитрий Сивохин.

Во вторник вечером, 11 января, на заседании оперативного штаба главы районов, руководители дорожных предприятий и ДУКов доложили главе города Юрию Шалабаеву о промежуточных итогах работы по уборке Нижнего Новгорода от снега. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил очистить все основные магистрали города "до асфальта" к концу этого дня. По его словам, аномальные снегопады не дают права не обеспечивать оперативную уборку городских улиц.

В том числе Юрий Шалабаев признал, что жалоб на уборку снега от нижегородцев поступает много, а работу большинства ТСЖ и ДУКов во дворах жилых домов мэр назвал "безобразной".

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своём Instagram, что из-за обильных снегопадов в городах продолжают расти сугробы, опережая климатический график. Нижний Новгород вошел в пятерку городов с самыми высокими сугробами.

Так, за последние сутки в Нижнем Новгороде выпало свыше 40% от месячной нормы осадков, о чём сообщили в городском управлении ГОЧС со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По данным гидрометцентра, 20 миллиметров осадков выпало в нагорной части Нижнего Новгорода при месячной норме 47 миллиметров. 17 миллиметров осадков выпало в заречной части города при норме 37 миллиметров.

Напомним, что следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени нижегородцы могут на интерактивной карте «Платформы «Лобачевский».