Подозреваемый в убийстве нижегородского депутата задержан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подозреваемый в убийстве нижегородского депутата Валентина Розина задержан днем 12 января в ходе масштабной поисковой операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, 39-летнего подозреваемого повязали инспекторы ГИБДД. Ранее в регионе был объявлен план «Перехват» для поимки преступника. Его искали в лесах под Городцом, но задержали на территории Нижнего Новгорода.

- В настоящее время мужчина доставлен в следственное управление СК России по Нижегородской области, с ним работают следователи и следователи-криминалисты, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.

59-летний депутат Ковернинского муниципального округа Валентин Розин был застрелен в рабочем посёлке Ковернино вечером 11 января, пуля попала в область печени. Пострадавшего доставили в местную больницу, где он скончался в реанимации, но успел сообщить, кто в него выстрелил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».