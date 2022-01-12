В нижегородском лесу разыскивают преступника, застрелившего депутата. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области днем 12 января проходят поисковые мероприятия в лесу около деревни Зиняки Городецкого района. По информации правоохранителей, там может скрываться преступник, застреливший ковернинского депутата, сообщает телеграм-канал «Опер пишет…».

39-летний мужчина может быть вооружён – он является владельцем трёх единиц огнестрельного оружия. Вчера вечером он выстрелил в депутата Ковернинского муниципального округа Валентина Розина, пуля попала в область печени. Пострадавшего доставили в местную больницу, но он скончался в приёмном покое.

После совершенного злоумышленник подался в бега и может скрываться в лесном массиве Городецкого района. В связи с этим введен план «Перехват».

Что послужило мотивом убийства депутата, неизвестно. Официальной информации силовые структуры на этот счет пока не дают.