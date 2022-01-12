Депутат Валентин Розин застрелен в Нижегородской области. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Нижегородской области застрелен 59-летний депутат Ковернинского муниципального округа Валентин Розин. Трагедия произошла вечером 11 января в рабочем посёлке Ковернино: пуля попала Розину в область печени. Пострадавшего доставили в местную больницу, где он скончался в реанимации, но успел сообщить, кто в него выстрелил. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

В совершении преступления подозревается 39-летний мужчина, который после случившегося пустился в бега. По информации силовиков, он скрывается в лесах Городецкого района: сейчас там близ деревни Зиняки проходят поисковые мероприятия, объявлен план «Перехват». Преступник может быть вооружён – он является владельцем трёх единиц огнестрельного оружия.

Информацию подтвердили и в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в совершении данного преступления, - подчеркнули правоохранители. В крупномасштабной операции участвуют следователи СК, сотрудники полиции и Росгвардии.

Что стало мотивом убийства, неизвестно – силовые структуры пока не дают информации на этот счет. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Валентин Розин родился и всю жизнь прожил в Ковернинском районе, здесь же была сосредоточена и его трудовая деятельность. В нулевые он открыл собственный бизнес в сфере лесозаготовок, а позднее стал руководить строительной фирмой. Последние 11 лет он занимался депутатской деятельностью в родном районе.

Дополнено. В 12:45 стало известно, что предполагаемого убийцу депутата Розина задержали. Его повязали инспекторы ГИБДД в Нижнем Новгороде. Сейчас он доставлен в СК, с ним работают следователи.