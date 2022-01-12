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Происшествия12 января 2022 8:21

По факту убийства нижегородского депутата возбуждено уголовное дело

Валентин Розин был застрелен вечером 11 января
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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По факту убийства ковернинского депутата Валентина Розина возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Преступление было совершено вечером 11 января в рабочем поселке Ковернино. В Розина выстрелили из ружья, пуля попала в печень. Депутата доставили в районную больницу, где он скончался в реанимации. Однако перед смертью Розин успел рассказать, кто в него стрелял.

В преступлении подозревается 39-летний мужчина, который после случившегося пустился в бега. Сейчас его разыскивают в лесах Городецкого района, силовики развернули крупномасштабную операцию и объявили план «Перехват».

Преступник может быть вооружён – он является владельцем трёх единиц огнестрельного оружия.

Что стало мотивом убийства, пока не сообщается. Известно, что кроме депутатской деятельности Валентин Розин более 20 лет занимался бизнесом в родном районе.