Нижегородцы встретили волка в поселке Сява в новогодние праздники

Волка видели в 2:30 ночи. Фото: https://vk.com/bez_cenznn

Местные жители встретили волка в поселке Сява Нижегородской области в ночь на 4 января. Об этом сообщается в сообществе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|». По словам автора поста, такое происходит уже второй год подряд.

- В 2.30 ночи встретили его около пешеходной дороги. На верхнем фото следы как выходил и входил в лес. Может уже нужно предпринять какие-то меры? Не очень хочется встретить его, когда пойду пешком, - заметил анонимный автор записи.

В подтверждение своих слов пользователь прикрепил фотографии следов дикого животного.

В комментариях к записи пользователи отметили, что реальную опасность представляют и лисы. Также автору предложили обратиться в охотничьи угодья Шахунского района.

К слову, волков в Шахунском районе действительно встречают уже не первый год. В том же поселке Сява их видели и днем. Дикие животные загрызают собак и держат в страхе местных жителей.

По данным Госохотнадзора, в лесу рядом с деревней обитают три волка. В целом же, популяция волков в регионе за последние годы заметно выросла.

В Уренском районе к решению проблемы подошли радикально, устроив охоту на волков. Пользователи соцсетей к этому отнеслись критически, однако выяснилось, что мероприятие предварительно спланировано и речь об истреблении не идет.

При обнаружении дикого животного на территории населенного пункта нижегородцев просят обращаться по каналу 102 или по телефону 433−22−11.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области нашли парализованную лису.