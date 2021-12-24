Волонтеры спасают парализованную лису в Нижегородской области

Лиса. Фото: Кристина Безбородова, архив "ЭГ".

Операцию по спасению лисы с парализованными задними лапами организовали в Нижегородской области. 20 декабря животное нашли в лесу рядом с военным городком в деревне Мулино. Очевидцы не могли пройти мимо страдающей хищницы. Она перебирала передними лапками, но выбраться из сугроба не могла.

- Нижняя часть туловища парализована. Или переехали чем-то или от взрыва контузия -неизвестно, но лисе очень больно. Волонтеров по лисам у нас нет, оставить ее умирать вот так люди не смогли, - написала нижегородка Алла Кузнецова на своей странице в соцсетях.

В регионе нет условий для лечения и содержания диких животных, но лису согласились в центр «ВЕЛЕС» в Санкт-Петербурге, однако потребовалось время на поиск машины. Лисе нашли временное пристанище – скромную квартиру за символическую плату, где она пребывает в тепле.

- Лисе поставили воду, дали куриные сердечки, но она в стрессе. Вчера находила в туалет, что уже неплохо, так как обычно у спинальников с этим проблемы, которые ведут к худшим последствиям, чем даже сама травма, - добавила автор записи.

Как оказалось, машину до северной столицы найти гораздо сложнее, чем для обычной кошки или собаки. Проблема в том, что у рыжей плутовки нет ветпаспорта, и она может быть заражена бешенством. Сейчас лиса изолирована от других животных, признаков опасного заболевания она не проявляет. Даже с учетом провоза в переноске, не каждый водитель пойдет на такой риск. Пока искали автомобиль, неравнодушные люди собирали средства на перевозку. Лисе предстоит преодолеть более тысячи километров, что стоит немалых средств.

В пятницу, 24 декабря, желающие доставить лису на лечение.

- Сейчас на связи с девушкой-волонтёром на месте, есть отклик, обговаривают детали, сообщила волонтер из Санкт- Петербурга Ирина Гордеева.

Позднее волонтер добавила, что лисе создадут максимально удобные условия перевозки. В дорогу она отправится сегодня, 24 декабря, а в Санкт-Петербург прибудет не ранее 25 декабря. Волонтеры из обоих городов постоянно находятся на связи.

Ранее сообщалось, что спасатели достали котенка из 12-метрового колодца в Арзамасском районе.