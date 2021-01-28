«Носим с собой петарды на случай встречи»: Жители Шахунского района живут в страхе из-за стаи волков

Стая волков держит в страхе жителей северных районов Нижегородской области. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Волки продолжают держать в страхе жителей северных районов Нижегородской области. В начале января в Уренском районе охотники уже ликвидировали стаю серых хищников, которая наведывалась в местные деревни, но теперь серьезная угроза нависла и над соседним Шахунским районом. Местные жалуются, что волки стали нападать на домашних животных, и всерьез опасаются за себя и своих детей.

Люди рассказывают, что вопреки распространенному мнению волки выходят к ним не только ночью, но и средь бела дня.

«На нашей улице недавно загрызли собаку – это произошло в два часа дня. Она была не на привязи, просто бегала по улице. Потом еще был случай – я видела кровь на снегу, когда шла по делам в центр», - рассказала «КП – Нижний Новгород» жительница поселка Сява Дарья Волкова.

По ее словам, волки растерзали уже не менее четырех собак. Местные жители опасаются лишний раз выходить из дома.

«Очень страшно, - признается Дарья. - Я стараюсь ходить на улицу только когда светло. Лично с волками еще не встречалась, но на этот случай носим с собой петарды – их нужно поджигать и бросать, чтобы зверь испугался и убежал».

В Госохотнадзоре о проблеме знают и уже принимают экстренные меры. Следопыты установили, что в здешних лесах обитает три волка – они-то и держат в страхе весь поселок.

«В связи с появлением угрозы для жизни и здоровья населения, а также с целью сохранения популяции объектов животного мира на территории охотничьих угодий проводятся мероприятия по регулированию численности этого опасного хищника», - заявили в ведомстве.

Проще говоря, будет организован коллективный отстрел хищников, как в начале января в Уренском районе – тогда охотникам удалось добыть шесть волков.

«В мероприятиях принимают участие опытные охотники, у всех есть разрешительные документы, со всеми проведен инструктаж, в том числе по технике безопасности при проведении коллективной охоты», - сообщили в комитете Госохотнадзора.

При этом в ведомстве отметили, что речь об уничтожении в регионе волка как вида не идет, но снижение его численности просто необходимо, иначе хищники начнут нападать и на людей. По результатам мониторинга, в 2020 году в регионе насчитывалось 43 волка. А в 2019 году в лесах обитало всего 18 особей на всю область.

В комитете рассказали о том, как следует себя вести при встрече с опасным хищником.

«Если заметили силуэт волка, не бегите и не поворачивайтесь спиной, не делайте резких движений и не кричите. Важно помнить, что не стоит появляться в лесу в темное время суток, поскольку волк в это время выходит на охоту», - предупреждают специалисты.

Если вы увидели на территории населенного пункта диких животных – таких как медведь, рысь, волк, кабан, лось, лисица – позвоните по номеру 112 или сообщите на «зеленый телефон» 433−22−11.