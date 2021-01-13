Нижегородцев возмутил массовый отстрел волков, организованный на днях в Уренском районе. Фотографии охотников, позирующих с убитыми животными, были опубликованы 10 января в сообществе «Охота в Нижегородской области» и быстро разлетелись по интернету.«Добыча волка велась совместными усилиями 86-ти человек. Спасибо всем, кто принял участие в этой охоте. Шесть волков из семи были добыты», - говорилось в комментарии к фотографиям. На снимках радостные мужчины гурьбой позировали рядом с трупами животных, уложенных штабелями на белом снегу.Появление этих снимков в интернете произвело эффект разорвавшейся бомбы: сотни нижегородцев обрушились проклятиями и прочими нелестными высказываниями в адрес охотников, обвиняя их в жестоком убийстве «невинных животных», и лишь немногие пытались объяснить, что волки очень опасны для людей. В итоге каждое обсуждение заканчивалось перепалкой между комментирующими.«Не очень геройский поступок, когда 86 человек отстреливают 7 волков, а потом хвалятся этим! Просто дурь свою некуда, видимо, деть», - считает Светлана Демидова.«Урень - это наша «тайга», там зверя много, и волки, сколько себя помню,приходили к людям зимой. У самих в тех краях деревня, и не один случай был, когда собак «снимали» с цепи эти красавчики», - вступилась за охотников Екатерина Ионичева.«Комсомолка» попыталась разобраться в этой неоднозначной ситуации и обратилась за комментарием в Госохотнадзор Нижегородской области.«Держали в страхе местных жителей»В ведомстве пояснили, что отстрел волков в Уренском районе, о котором идет речь, - вполне себе спланированная акция, которая носит прозаическое название «мероприятия по регулированию численности опасных хищников». Говорят, стая волков держала в страхе все местное население.«За месяц стая совершила нападение на местных собак, срывая их с прочных цепей в ночное время суток. Пострадало более 20 домашних питомцев. Кроме того, были совершены нападения на диких кабанов, обнаружены останки более десятка копытных», - рассказали в Госохотнадзоре.Не на шутку перепуганные местные жители один за другим стали обращаться в местные органы власти с просьбой принять меры и обезопасить их от набегов хищников.«В связи с этим было принято решение об организации коллективной охоты в рамках регулирования численности опасных хищников. Мероприятие проводилось на протяжении четырех дней, у всех участников есть разрешительные документы, со всеми проведен инструктаж. В первый же день был добыт матерый волк весом свыше 70 кг», - пояснили «КП – Нижний Новгород» в региональном комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира.В результате, как мы уже знаем, шесть волков из семи было убито.За каждого убитого волка платят 5000 рублейСпециалисты Госохотнадзора уверяют, что численность опасных хищников просто необходимо регулировать, чтобы не допустить нападения на людей и домашних животных. Кроме того, опасность волки представляют и для своих соседей по лесу.«Волки опасны для популяции диких животных: лося, кабана, косули, зайца. Мера по регулированию численности опасного хищника направлена на обеспечение безопасности населения, домашних и диких животных», - прокомментировали в ведомстве.За убийство волка даже установили денежное вознаграждение: 5000 рублей за одно добытое животное. За лису платят куда меньше – всего лишь 300 рублей. Однако не стоит думать, что это столь легкий заработок.«Охотнику необходимо получить разрешение на добычу и опалить госпошлину для осуществления права на охоту. То есть один охотник имеет право добыть неограниченного количество особей данного вида. Но следует отметить, что охотников, способных добыть волка, в регионе не много. Это опасное занятие и, как правило, требует специальной подготовки и инструктажа», - пояснили в Нижегородском госохотнадзоре.Сколько волков живет в нижегородских лесах?При всем при этом популяция волка в Нижегородской области находится под строгим контролем.«Речь об уничтожении волка как вида в области не идет, но снижение численности этого опасного хищника просто необходимо», - уверяют специалисты.По информации комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, в лесах региона сегодня насчитывается 43 особи волка. Кажется, что это очень маленькая цифра на нашу огромную область, но в 2019 году их было и того меньше: всего 18. Наибольшее число хищника традиционно фиксируется в лесных районах на севере области.Как вести себя при встрече с волкомСлучаев нападения волков на человека в регионе в последние годы не зарегистрировано, однако будет не лишним знать, как правильно вести себя при встрече с серым лесным хищником.Если избежать встречи не удалось, то не рекомендуется смотреть хищнику в глаза - это поможет сохранить нейтралитет. Если заметили силуэт волка, не бегите и не поворачивайтесь спиной, не делайте резких движений и не кричите. Волк боится человека и никогда не нападет первым. Важно помнить, что не стоит появляться в лесу в темное время суток, поскольку волк в это время выходит на охоту.Если вы увидели дикого зверя в населенном пункте, необходимо как можно скорее сообщить об этом по номеру 112 или на «зеленый телефон»: 433−22−11.С заботой о лесных обитателяхВ Нижегородской области проводится комплекс мер по сохранению стабильной численности диких животных: для копытных выкладывается соль, овсом засеваются кормовые поля, для тетеревиных птиц устраиваются галечники и порхалища, проводится регулирование опасных хищников.Неотъемлемой частью заботы является охрана нижегородской фауны от нелегальной добычи, для этого в регионе организована работа антибраконьерских групп. Выезд охотинспектора осуществляется совместно с сотрудником полиции, Росгвардии или с производственным охотинспектором.С 2018 по 2021 год в регионе действует программа «Охрана животного мира Нижегородской области», целью которой является обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования объектов животного мира и среды их обитания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВолки объявили охоту открытой: жители Нижегородской области в паникеСреди ночи Катерина услышала, как их верный пес Мухтар истошно и пронзительно визжал. Она кинулась к окошку: в непроглядной темноте слышались какая-то возня и глухое рычание, потом все затихло. Выйти из дома и женщина и ее муж побоялись. Наутро увидели: у будки Мухтара валялись порванная цепь и ошейник, кровавый след вел к ближнему леску. Там нашли четыре обглоданные косточки - это все, что осталось от злющего сторожевого пса (подробности).