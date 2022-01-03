Три человека пострадали в ДТП на трассе в Нижегородской области 3 января

В понедельник, 3 января, в Семеновском районе Нижегородской области произошло ДТП: на дороге столкнулись три легковых автомобиля - «Лада Ларгус», «Форд» и «Лада Калина». По предварительным данным ГУ МВД России по региону, в результате аварии пострадали три человека.

Согласно официальным данным, трагедия произошла на 82 километре автодороги «Поветлужье: Нижний Новгород — Йошкар-Ола» в 15:40. В пресс-службе ведомства сообщили, что водитель «Лады Ларгус» обгонял автомобиль и не справился с управлением. В результате он столкнулся с другой машиной.

- В результате ДТП пострадали 3 человека. В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства ДТП, - пояснили в ведомстве.

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