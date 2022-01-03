Четыре автомобиля столкнулись на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 3 января Фото: группа Вконтакте "Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|"
Массовая авария произошла в Приокском районе Нижнего Новгорода днем в понедельник, 3 января. На проспекте Гагарина столкнулись 4 автомобиля. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, в результате аварии пострадали три человека.
Согласно официальным данным, трагедия произошла в 12:45. В пресс-службе ведомства сообщили, что предварительно 38-летний водитель «Нивы» не справился с Кia, Suzuki Grand Vitara и Scania.
В результате ДТП пострадали три человека.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, что вчера, 2 января, произошло ДТП на трассе в Нижегородской области. На дороге столкнулись два легковых автомобиля.
Согласно официальным данным, трагедия произошла на 122 километре автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» в 15:10.
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