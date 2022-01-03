В Нижегородской области водитель погрузчика сбил школьницу 2 января

В Нижегородской области водитель погрузчика сбил школьницу в воскресенье, 2 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Так, несчастный случай произошёл в 15:20 в селе Спасское – около одного из домов по улице Пролетарской. По предварительной информации, водитель 1986 года рождения на фронтальном погрузчике ПК-8, разъезжаясь со встречным автомобилем, сбил 11-летнюю девочку.

Сообщается, что сразу после ДТП водитель погрузчика скрылся с места происшествия.

- Сотрудниками полиции был установлен водитель данного погрузчика, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, а также ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД, - добавили в ведомстве.

В отношении мужчины составили административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ - Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В результате ДТП, пострадала девочка – ее доставили в ЦРБ и отпустили после осмотра.

В настоящий момент все обстоятельства происшествия выясняются, проводится административное расследование.

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