Три человека пострадали в ДТП на трассе в Нижегородской области 2 января Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В воскресенье, 2 января, в Нижегородской области произошло ДТП – на дороге столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, в результате аварии пострадали три человека.

Согласно официальным данным, трагедия произошла на 122 километре автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» в 15:10. В пресс-службе ведомства сообщили, что женщина 1981 года рождения, которая находилась за рулем автомобиля Renault Sandero, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Лада Гранта. За рулем отечественного автомобиля находился мужчина 26 лет.

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Нижегородской области 2 января Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

- В результате ДТП пострадали 3 человека. В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства ДТП, - пояснили в ведомстве.

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