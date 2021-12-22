Автозаводский и Сормовский районы завершают подготовку к Новому году Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Автозаводский и Сормовский районы завершают подготовку к Новому году. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Так, в парке культуры и отдыха Автозаводского района уже украсили иллюминацией входную группу, фонтаны, горки и аллею, поставили прозрачные беседки.

По словам главы района Александра Нагина, панорамные беседки вместимостью от двух до 18 человек, отапливаются, блюда можно заказывать в любых кафе или приносить с собой.

Ещё одной достопримечательностью Автозаводского парка стал большой каток площадью более 3500 квадратных метров. Отмечается, что он вмещает до 400 человек и работает в будни с 11:00 до 21:00, в выходные - с 10:00 до 21:00. Скоро в Автозаводском парке установят 18-метровую ель.

Напомним, что главную новогоднюю ёлку установили в Нижнем Новгороде. Она появилась на центральной площади города.

Отмечается, что главной площадкой праздника станет Нижегородская ярмарка. 24 декабря здесь начнет работать большой каток, который откроется Рождественским гала-концертом с участием олимпийских чемпионов и артистов проекта «Ледниковый период». В праздничном шоу примут участие именитые фигуристы и участники проекта «Ледниковый период» Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Екатерина Боброва, Максим Шабалин, Оксана Домнина, Роман Костомаров и Евгения Медведева. Постановщиком шоу стал Илья Авербух.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что 68 катков и хоккейных коробок откроются зимой 2021 гола в Нижнем Новгороде.

В списке не только дворовые катки и хоккейные коробки, но и крупные ледовые площадки, такие как «Катушка», «Спорт Порт», ледовая арена стадиона «Труд», каток на «Динамо». В каждом районе города нижегородцы смогут найти места для катания на коньках и веселого времяпрепровождения.

Также напомним, что город к Новому году украсят более 155 елей. Создавать праздничное настроение будет не только администрация, но и собственники торговых центров – они будут украшать территории и фасады.