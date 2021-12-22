Новогодние мероприятия состоятся в скверах Автозаводского района Нижнего Новгорода Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Новогодние мероприятия состоятся в скверах Автозаводского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в районной администрации.

Сейчас общественные благоустроенные пространства Автозаводского района готовят к новогодним праздникам. Например, на территории детского игрового комплекса на проспекте Молодежном, в сквере Славы установили елки, а местные жители украсили живую ель в сквере на улице Мончегорской.

Как сообщили в администрации Автозаводского района, на всех общественных пространствах состоятся новогодние мероприятия для детей.

24 декабря в 11:00 в сквере на улице Мончегорской откроется новогодний маршрут с участием Деда Мороза, Снегурочки и символа года. В этот же день в 14:00 на территорию детского игрового комплекса на проспект Молодежный приедет новогодний экипаж Деда Мороза и Снегурочки, который отправится по улицам района с поздравлениями.

- Благоустроенные районные территории стали точкой притяжения для проведения массовых мероприятий, занятий спортом, отдыха детей и взрослых круглый год, - отметил глава администрации Автозаводского района Александр Нагин.

Кроме того, на Автозаводского района установят еще 30 елок на внутридворовых территориях, в парке, у торговых центров.

Напомним, что главную новогоднюю ёлку установили в Нижнем Новгороде. Она появилась на центральной площади города.

Отмечается, что главной площадкой праздника станет Нижегородская ярмарка. 24 декабря здесь начнет работать большой каток, который откроется Рождественским гала-концертом с участием олимпийских чемпионов и артистов проекта «Ледниковый период». В праздничном шоу примут участие именитые фигуристы и участники проекта «Ледниковый период» Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Екатерина Боброва, Максим Шабалин, Оксана Домнина, Роман Костомаров и Евгения Медведева. Постановщиком шоу стал Илья Авербух.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что 68 катков и хоккейных коробок откроются зимой 2021 гола в Нижнем Новгороде.

В списке не только дворовые катки и хоккейные коробки, но и крупные ледовые площадки, такие как «Катушка», «Спорт Порт», ледовая арена стадиона «Труд», каток на «Динамо». В каждом районе города нижегородцы смогут найти места для катания на коньках и веселого времяпрепровождения.

Также напомним, что город к Новому году украсят более 155 елей. Создавать праздничное настроение будет не только администрация, но и собственники торговых центров – они будут украшать территории и фасады.