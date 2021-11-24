В Нижнем Новгороде выйдет на маршрут первый троллейбус с запасом автономного хода Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Первый в Нижнем Новгороде троллейбус с запасом автономного хода выйдет на маршрут №17 «площадь Минина–Цветы» уже завтра, 25 ноября. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Как отметил мэр Нижнего Новгорода, низкопольный троллейбус 32100D вышел в тестовый маршрут в еще августе 2021 года.

- Троллейбус пока полностью оправдывает ожидания, он может в зависимости от погодных и дорожных условий автономно проходить до 20 км, что в несколько раз больше, чем протяженность маршрута от улицы Ванеева до микрорайона «Цветы». Пока троллейбус возвращается обратно до площади Минина, батарея восстанавливает 100% заряда, - отметил Юрий Шалабаев.

Известно, что часть пути такой троллейбус будет ехать без использования контактной сети. Салон рассчитан на 80 человек, имеет 22 сидячих места. Как отметил директор МП «Нижегородэлектротранс» Андрей Шекунов, салон и кабина водителя имеют систему кондиционирования. Позже сформируют расписание движения троллейбуса, которое будет зависеть от дорожной обстановки.

- Троллейбусы пассажирские модели 32100D (с возможностью автономного хода) отвечают современным требованиям города - миллионника, позволяют связать действующие городские маршруты с контактной сетью и новые районы без неё, - отметил начальник группы реализации проектов по гражданской продукции АО "ЦНИИ «Буревестник» Александр Пучков.

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